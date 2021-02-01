Büşranur Karahasan nerede?

Esra Erol'da

3 Aralık günü kızı Büşranur'un evi terk ettiğini Güven Karahasan'a kaçtığını ve daha sonra resmi nikâh kıydıklarını iddia eden Hatice Hanım kızının zorla kaçırıldığını ekledi. Güven Karahasan'ın Büşranur'u kaçırdığı zaman akrabası olan muhtarın haber verdiğini söyleyen Esra Erol kaçırılmadan bir hafta önce komşunun aracılık ettiğini belirtti. Hatice Hanım olay gününden bir hafta önce alt komşuları Hilal'in Büşranur'un evlerinde olduğunu ve biraz hasta olduğunu ders çalışmak için çağırdığını söylediğini gidip komşunun evine kızının durumuna baktığını madde kullandırılmış olduğunu sandığını açıkladı. Erdinç olay günü evde olduğunu lavaboya girip çıktığında Büşranur2un ortadan kaybolduğunu söyledi. Lavaboya girmeden önce kız kardeşinin telefonla konuştuğunu söylerken kimle konuşuyorsun diye sorduğundan ondan cevap alamadığını iddia etti. Hatice kızının giderken kimliğini ve telefonunu aldığını ders kitaplarını açık vaziyette bırakıp gittiği ayağında bir naylon terlikle gittiğini açıkladı.