Büyük yüzleşmede ikinci perde!

KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi! Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.