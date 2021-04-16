DNA testi sonucuna göre Vural'ın babası Halit Bey...

Esra Erol'da

Esra Erol, DNA testi sonucuna göre Vural'ın biyolojik babasının Halit Bey olduğunu açıkladı. Vural, babası, halası ve amcasına sarıldı. Ertuğrul Bey ise aileye hoş geldin söyleminde bulundu. Halit Bey, ekibe ve Esra Erol'a teşekkürlerini sunarken Ertuğrul Bey, Vural ile konuştuklarını planlarını yaptıklarını vurguladı. Halit Bey davaya gerek olmadan soyadını vereceğini belirtti. Esra Erol, Ahmet Bey'e sizin bu işte kabahatinizin büyük olduğunu düşünüyorum derken Ahmet Bey hatasını kabul ettiğini dile getirdi. Halit Bey'in ilk geldiği güne nazaran daha mutlu olduğuna dikkat çekildi ve Halit Bey daha mutlu olduğunu kabul edip zaten benim çocuğum olacağını düşündüğünü, köydekilerin de çocuğun zaten seni bulacak dediklerini aktardı.