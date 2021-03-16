Elif Yılmaz'ın ortadan kaybolmadan önceki son görüntüleri

Esra Erol'da

Coşkun Bey İzmir Bergama'da yaşadığını 23.02.2021 tarihinde sabah markete gidiyorum diye evden çıktığını bir daha dönmediğini söyledi. Eşi ile ayrı olduğunu kızının kendisi ile yaşadığını söyleyen Coşkun çocuklarının velayetinin kendisine verildiği, bir sorunları olmadığını hemen kayıp başvurusu yaptığını kızının telefon kullanmadığını bildiğini anlattı. Coşkun Bey kızının telefon alma ya da kullanma isteği olmadığını evdeki herkesin telefonunu kullandığını kızının evden gittikten sonra iki telefon hattı olduğunu öğrendiğini açıkladı.