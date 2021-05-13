Engin Bey'in feryadı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Engin Okyay'ın eşi Mehtap Okyay'ın 13 Nisan tarihinde evi terk ettiğini sonrasında arayıp bulunduğu şehre çağırdığını, Engin Bey'in o şehre gittiğini ama eşinin olmadığını ve eşinin peşinden şehir şehir dolaştığını söyledi. Engin Bey stüdyoya geldikten sonra 4 yıllık evliliğinin bu şekilde biteceğini bilmediğini, eşini çok sevdiğini, her istediğini yaptığını, hiçbir şeyi esirgemediğini belirtip gözyaşlarını tutamadı. Eşinin ikinci evliliği, kendisinin de ilk evliliği olduğunu söyleyen Engin Bey eşinin ilk evliliğinden olan çocukları bile çok sevdiğini, eşini her ne olursa olsun geri istediğini belirtti.