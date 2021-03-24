Ercan Bey'in isyanı...

Esra Erol'da

Ercan tek ailenin evlenmek ve mutlu bir yuva olmasını istediğini 3 kez kandırıldığını hep mağdur olduğunu söyledi. Çaresizlikten aracılara güvendiğini anne ve babasının hayatta olduğunu 30 yaşında Afyon'da yaşadığını mermercilik yaptığını ekledi. Bugüne kadar tüm birikimlerini evlilik uğradığını söyleyen Ercan son kardeşinin kayınpederi aracılığıyla Yasemin Çöygün ile Hamit Horoz sayesinde tanıştığını 3 aracı olduğunu hepsine beşer bin TL verdiğini ileri sürdü. Aynı gün Yasemin'i Afyon'a getirdiğini söyleyen Ercan nişan yaptığını 6 tane bilezik taktığını babasına 15.000 TL başlık ödediğini kurban kestiğini anlattı.