Esra Erol'dan eğitime büyük destek!

Esra Erol'da

Esra Erol ve Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı Desteğiyle Köy Okullarını Yalnız Bırakmıyor!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan "Esra Erol'da" programında her zamankinden farklı bir konu vardı. Erol, ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen, 1.500 köy okuluna ortalama 300.000 öğrenciye Kızılay ile birlikte 'Kolide Ne Var?' adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattığını canlı yayında duyurdu.

"Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da konuk olduğu canlı yayında Esra Erol, destek için seyircisine çağrıda bulundu, izleyicileri 10 dakika içerisinde 50.000 sms atarak 500.000 TL bağışta bulundu.

Sponsorların ve bağışçıların desteği ile okulların ihtiyaç talebi doğrultusunda hedeflenen 1500 okula Haziran 2019'a kadar devam edecek. "Kolide Ne Var?" kampanyasına öğrenciler adına başvurmak isteyen köy okulları ise Kolide Ne Var? Kampanya Hattı 0545 850 65 85'e başvuracak. Kampanya hakkında detaylı bilgi ve bağış kanallarına www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilir.