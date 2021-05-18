Evlenmeleri halinde Seyfettin ve Nuray'a iş imkanı...

Esra Erol'da
Ali Amca “olmaz” dedi, sonunda Arif ile Muteber Esra Erol’da evlendi! Muteber ve Arif Esra Erol canlı yayınında evlendi. 18 Mayıs 2021 tarihinde bir ömür mutluluğa imza atan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
Esra Erol’da TikTok aşkı! Ali Kemal Karahasan, Aslıhan Karahasan ile evliliğini bitirecek mi? atv ekranlarında TikTok aşkı dikkat çekti! Esra Erol, TikTok’ta tanışarak altı ay içinde evlenip boşanma aşamasına gelen Ali Kemal Karahasan – Aslıhan Karahasan evliliğini ekranlara taşıdı. 18 Mayıs Esra Erol canlı yayını atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlendi.