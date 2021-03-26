Fatih Bey'in oğlu bulundu...

Esra Erol'da

Esra Erol, bir ihbar geldiğini, Sabri'nin adının Onur olduğunu ve Bursa'da yaşadığını, aynı zamanda Sabri'ye ulaştıklarını dile getirdi. Fatih Bey, çok teşekkür etti. Sabri'nin şu anki hali ekrana verildi. Fatih Bey, gözyaşlarını tutamadı ve bu benim oğlum mu diye sordu. Fatih Bey'in şu anki eşi Aynur Hanım, hep Sabri'yi aradıklarını, 4 yıldır evli olduğunu, kendi çocuğunun olmadığını ama her sene doğum gününde Sabri'nin doğum gününü kutladıklarını, eşinin her zaman yanında olduğunu belirtti.