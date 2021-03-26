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Esra Erol'da
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Fatih Bey'in oğlu bulundu...

Esra Erol'da

Esra Erol, bir ihbar geldiğini, Sabri'nin adının Onur olduğunu ve Bursa'da yaşadığını, aynı zamanda Sabri'ye ulaştıklarını dile getirdi. Fatih Bey, çok teşekkür etti. Sabri'nin şu anki hali ekrana verildi. Fatih Bey, gözyaşlarını tutamadı ve bu benim oğlum mu diye sordu. Fatih Bey'in şu anki eşi Aynur Hanım, hep Sabri'yi aradıklarını, 4 yıldır evli olduğunu, kendi çocuğunun olmadığını ama her sene doğum gününde Sabri'nin doğum gününü kutladıklarını, eşinin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Stüdyoda gergin anlar! Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
Esra Erol, Fatih Akyürek'in oğlu Onur'u buldu Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. 15 yıldır oğluna hasret olan Fatih Akyürek, evladı Onur'un fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. Gözyaşlarına boğulan babanın sözleri yürekleri yaktı.
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