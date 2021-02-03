Fatma evladına kavuşacak mı?

Esra Erol'da

Fatma'nın 4 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen Barış Uçar canlı yayında... Çocuğu teslim edeceğini belirten Barış Bey, bu konuyu zaten defalarca konuşulduğunu vurguladı. Fatma Hanım'ın öz abisine teslim edeceğini bildirdi. Zaten çocuklarına anne Fatma'nın bakmadığını iddia eden Barış Bey, çocuğu gördüğü yoktu, sürekli çocuğu kız kardeşine bıraktığını iddia etti. Evlatlarına bazen kayınvalidesi bazen de baldızının baktığını iddia etti. Fatma Hanım, Barış Bey'in tık diye kendi maaşını aldığını ve onun hiçbir yere gitmesine izin vermediğini öne sürdü.