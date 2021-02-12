Fatma Hanım'ın 18 yıldır görmediği oğlu Zafer canlı yayında...

Esra Erol'da

Zafer Berber yayına bağlandı. Annesine ağlamayı bırakmasını annesiyle lisede okurken telefonda konuştuğunu nerede yaşadığını bildiğini annesinin ortaokul arkadaşlarına mesaj yazdığını Çarşamba buluşalım dediğini açıkladı. Fatma Hanım hiçbir zaman telefonla oğlunla konuşmadığını nerede yaşadığını ve semtini de bilmediğini söyledi. Fatma Hanım bunu ilk defa duyduğuna yemin etti. Fatma Hanım eski eşi Hüseyin Berber'e ulaştığını o dönem önemli bir ameliyata gireceğini eşine oğluna bir kez ulaşmak istediğini söyleyince eski eşinin izin vermediğini iddia etti.