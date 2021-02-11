Fatma Hanım'ın feryadı...

Esra Erol'da

Fatma Hanım, evladını 4 aylıkken boşandığı eşine bırakmak zorunda kaldığını öncesinde işkence ve şiddete maruz kaldığını bu andan beri çocuğunu bırakıp gitmek zorunda kaldığını ve 18 yıldır evladına kavuşamadığını belirtti. Fatma Hanım oğlunu bulmak için aradığını ama her yerden eli boş döndüğünü bir kez olsun sesini duymak istediğini söyledi. Fatma Hanım kendisinin bir gelinlik giyip güzel bir yuva kurma hayali olduğunu ama bunları yaşamadığını ailesine sırt dönerek evlendiğini ama vebalini çok kötü ödediğini belirtti.