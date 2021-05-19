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Ferdi Bey'in isyanı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Ferdi Şimşek Mersin'den geldi ve 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirdi. Ferdi Bey, eşinin internette tanıştığı Serpil Arıkan isimli kadın tarafından kandırıldığını iddia edildi. Esra Erol, 13 ve 8 yaşında iki çocuk ve 14 yıllık bir evlilik olduğunu, severek ve kaçarak evlendikleri bilgisini verdi. Ferdi Bey, eşinin ben doktora gidiyorum diye evden çıktığını bir daha da gelmediğini anlatıp sabah eşini ablasına bıraktığını ama öğrendiğine göre eşinin doktora gitmediğini belirtti. Öğlen 12 gibi eşini aradığını ama açmadığını söyleyen Ferdi Bey, eşinin sonra kendisini arayıp ben geri dönmeyeceğim, boşanma davası açacağım dediğini dile getirdi.

Ali Amca “olmaz” dedi, sonunda Arif ile Muteber Esra Erol’da evlendi! Muteber ve Arif Esra Erol canlı yayınında evlendi. 18 Mayıs 2021 tarihinde bir ömür mutluluğa imza atan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
Esra Erol’da TikTok aşkı! Ali Kemal Karahasan, Aslıhan Karahasan ile evliliğini bitirecek mi? atv ekranlarında TikTok aşkı dikkat çekti! Esra Erol, TikTok’ta tanışarak altı ay içinde evlenip boşanma aşamasına gelen Ali Kemal Karahasan – Aslıhan Karahasan evliliğini ekranlara taşıdı. 18 Mayıs Esra Erol canlı yayını atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlendi.
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