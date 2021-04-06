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Esra Erol'da
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Fikret Uğur'a 3. Kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep canlı yayında...

Esra Erol'da

Zeynep Hanım, Fikret Bey ile arkadaş ortamında fotoğrafları olduğunu ama eşinin kendisini dövdüğünü, inanmayıp üzerine geldiğini iddia etti. Eşinin kendisini tehdit ettiğini, bağırmalar üzerine ablasının koşup geldiğini söyleyen Zeynep Hanım zaten darp raporu da aldığını, artık eşi ile bir bağlantısı kalmadığını vurguladı. Zeynep Hanım, sırf eşinden kaçmak için 17 km yürüdüğünü bunun üzerine hastaneye gittiklerini dile getirerek evden kaçmasının sebebinin Fikret Bey olmadığını belirtti. Eşine kendi telefonunda fotoğrafları görür diye korkup vermediğini iddia eden Zeynep Hanım, sonra boşanma davası açtığını söyledi.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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