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Esra Erol'da
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Güldane canlı yayında...

Esra Erol'da

Güldane Hanım, Erdal Bey'in evinde kiracı olduğunu, kendisini araştırdıklarını, ilk başta Muzaffer Bey'i beğenmediğini, sonrasında çok ısrar ettikleri için görüşmeye başladıklarını, evlenmeden önce başka bir yere taşındığını, Muzaffer Bey'i kendisinden vazgeçiremediğini iddia etti. Pazarlık falan olmadığını söyleyen Güldane Hanım, yalan söylüyorlar, ben zaten boşanma davasını açtım ama anlaşmalı boşanmak istemiyorum kendi hakkımı istiyorum dedi. Güldane Hanım, Muzaffer Bey ile 8 Ekim'de zorla nikah masasına oturduğunu dile getirerek Muzaffer Bey'in kendisine 6 tane bilezik aldığını, evden çıkarken de sadece bilezikleri yanında götürdüğünü söyledi.

Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
Esra Erol, Fatih Akyürek'in oğlu Onur'u buldu Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. 15 yıldır oğluna hasret olan Fatih Akyürek, evladı Onur'un fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. Gözyaşlarına boğulan babanın sözleri yürekleri yaktı.
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