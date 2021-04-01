Güldane canlı yayında...

Esra Erol'da

Güldane Hanım, Erdal Bey'in evinde kiracı olduğunu, kendisini araştırdıklarını, ilk başta Muzaffer Bey'i beğenmediğini, sonrasında çok ısrar ettikleri için görüşmeye başladıklarını, evlenmeden önce başka bir yere taşındığını, Muzaffer Bey'i kendisinden vazgeçiremediğini iddia etti. Pazarlık falan olmadığını söyleyen Güldane Hanım, yalan söylüyorlar, ben zaten boşanma davasını açtım ama anlaşmalı boşanmak istemiyorum kendi hakkımı istiyorum dedi. Güldane Hanım, Muzaffer Bey ile 8 Ekim'de zorla nikah masasına oturduğunu dile getirerek Muzaffer Bey'in kendisine 6 tane bilezik aldığını, evden çıkarken de sadece bilezikleri yanında götürdüğünü söyledi.