Hatice Hanım'dan büyük itiraf...

Esra Erol'da

Muhabir az önce Havva Hanım ile birlikte Yeter Hanım'ın evine gittiklerini ama evde her kapının kilitli olduğunu, kimsenin olmadığını belirtti. Havva Hanım, çocuklarını istediğini söyledikten sonra kayınvalidesinin ya da eşinin çocukları kaçırdığını, çocuklarına kendisinden başka kimsenin bakamayacağını söyledi. Esra Erol, çocukların 10,9 ve 1 yaşlarında olduğunun bilgisini verdi. Hatice Hanım, Ayhan Bey'in şu an yanında olduğunu söyledikten sonra Ayhan Bey ile aralarında sadece 10 yaş olduğunu belirtti. Ayhan Bey ile 8 yıldır tanışıyoruz ama 3 aydır ilişkimiz var diyen Hatice Hanım, eski eşi vasıtası ile Ataşehir'de tanıştıklarını iddia etti.