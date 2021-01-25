Hayriye Hanım'ın evden kaçan kızı Nilüfer canlı yayında...

Esra Erol'da

Salih Kaya telefon hattında, Nilüfer'in kendi yanında olduğunu ve karısı çocuklarıyla birlikte 10 kişi beraber yaşadıklarını belirtti. Bir birilerini sevdiklerini ve kaçtıklarını belirtti ve karısına da böyle açıkladığını belirtti. Herkese tanıttığını ve dini nikâh kıydığını belirtti. Bir birilerini sevdiklerini iddia eden Salih Bey, ısrarla bir sıkıntı olmadığını belirtti. Nilüfer telefona bağlandı. Nilüfer, Salih'i çok sevdiğini söyledi. Arkadaşı sayesinde tanıştığını belirtti. Salih'in üç çocuklu olduğunu bildiğini ve bu şekilde kabul ettiğini belirtti. Nilüfer fotoğrafının ekrandan kaldırılmasını istedi.