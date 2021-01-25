Hayriye Hanım'ın isyanı...

Esra Erol'da

Hayriye Hanım 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu olan Salih Kaya'ya kaçtığını ve aynı evde yaşadıklarını iddia etti. Hayriye Hanım Salih'i gördüğünü kendisini Ali adıyla Samsunlu olduğunu ve bekâr olarak tanıttığını belirtti. Kızının İstanbul'da olduğunu bir keresinde kolunda serumlu fotoğrafının sosyal medyadan fotoğrafının atıldığını kalkıp İstanbul'a geldiğini ama Salih'in kızını yine kaçırdığını ekledi. Hayriye Hanım kızının ilk önce Edirne'ye gidiyorum diye gittiğini ama Salih ile yaşadığını daha sonra pişman olup evine geri döndüğünü açıkladı. Kızının Salih'in annesinin evinde eşi 2 çocuğu anne ve babasının evlerinde birlikte kaldıklarını söyleyen Hayriye Hanım evde 12 kişi yaşadıklarını kayınvalidesinin kızını dövdüğünü gelen telefonla öğrendiğini ileri sürdü.