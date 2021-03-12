İsmail, karısı Hanım ile karşı karşıya...

Esra Erol'da

İsmail Bey boşanmak istediğini bu işin hemen bitsin söyleminde bulundu. Medeni iki insan gibi boşanmak varken 21 yıllık evliliğinde bu davranışı hak etmediğini söyledi. Hanım Mumsuz stüdyoya geldi. 38 yaşında olduğunu söyleyen Hanım, hiç kimse boşuna evi terk etmez ifadesini kullandı. Hanım, Hakkı İren'i yıllardır tanıdığını 10 yıl önce eşinin konuştuklarını yakaladığını babasının evine gidip bıraktığını sonra eşinin gelip tekrar gelip aldığını belirtti. İsmail Bey eşinin kendisini arayıp bir daha deneyelim dediğini söylerken Hanım eve aldığı fırını kendi parasıyla aldığını o yüzden evden kaçarken aldığını trafik kazasında görümcesinin vefat ettiğini o yüzden eşinin kendisini yerin dibine soktuğunu iddia etti.