Kan donduran iddia...

Esra Erol'da

Esra Erol, Fadime Hanım'ın eşinden şiddet gördüğünü belirtti. Fadime Hanım ve annesi Gülcan Hanım stüdyomuza geldi. Gülcan Hanım, kızı mutlu olsun diye umut ettiğini ama olmadığını dile getirip kızının mutlu olmadığını 1 senedir fark ettiğini açıkladı. 1 sene önce kızının Ankara'ya kendi yanına geldiğini anlatan Gülcan Hanım, kızının ben psikolojik destek almak istiyorum dediğini ama kızına geri dön dediğini, pişman olduğunu, göndermeseydi en azından şiddet görmezdi dedi. Gülcan Hanım, kendi evinin soğuk olduğunu, kızını göndermeye çalıştığını ama sonradan boşanmasını isterken Esra Erol Fadime Hanım'ın ATV Haber'e de konu olduğunu, zorluklar yaşadığını belirtti.