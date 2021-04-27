ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Kan donduran iddia...

Esra Erol'da

Esra Erol, Fadime Hanım'ın eşinden şiddet gördüğünü belirtti. Fadime Hanım ve annesi Gülcan Hanım stüdyomuza geldi. Gülcan Hanım, kızı mutlu olsun diye umut ettiğini ama olmadığını dile getirip kızının mutlu olmadığını 1 senedir fark ettiğini açıkladı. 1 sene önce kızının Ankara'ya kendi yanına geldiğini anlatan Gülcan Hanım, kızının ben psikolojik destek almak istiyorum dediğini ama kızına geri dön dediğini, pişman olduğunu, göndermeseydi en azından şiddet görmezdi dedi. Gülcan Hanım, kendi evinin soğuk olduğunu, kızını göndermeye çalıştığını ama sonradan boşanmasını isterken Esra Erol Fadime Hanım'ın ATV Haber'e de konu olduğunu, zorluklar yaşadığını belirtti.

KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi! Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Ayşe Çağlar ve oğlu Yiğit nerede? "Karım Ayşe çocuğumuzu da alıp ortadan kaybldu.Eşimin Saffet Kütük'ün yanında olduğunu düşünüyorum!" diyen Muzaffer Çağlar, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
BİZE ULAŞIN