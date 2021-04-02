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Esra Erol'da
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Karı-koca karşı karşıya...

Esra Erol'da

Güldane Hanım, Muzaffer Bey ile kendisini, Erdal Bey'in, eşinin ve ev sahiplerinin tanıştırdığını belirterek inşallah onlar da mutlu olmazlar söyleminde bulundu. Ekrana Güldane Hanım ile Muzaffer Bey'in piknik fotoğrafları yansıtıldı, Esra Erol Güldane Hanım'ın gayet mutlu olduğu gözüktüğünü söyledi fakat Güldane Hanım o fotoğrafların zorla çekildiğini söyledi. Güldane Hanım, evlenmeden önce pazarlık gibi bir şey yapıldığını dile getirdi. Muzaffer Bey, Kiraz Hanım'a başlık parası verdiğini ileri sürdü. Güldane Hanım, nikâh kıyarlarken içinin kan ağladığını öne sürdü, Esra Erol ise nikâh memuruna bunun belirtilebileceğini belirtti fakat Güldane Hanım çok baskı vardı, o anda hayır diyemedim aklıma gelmedi, tehdit vardı dedi.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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