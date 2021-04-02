Karı-koca karşı karşıya...

Esra Erol'da

Güldane Hanım, Muzaffer Bey ile kendisini, Erdal Bey'in, eşinin ve ev sahiplerinin tanıştırdığını belirterek inşallah onlar da mutlu olmazlar söyleminde bulundu. Ekrana Güldane Hanım ile Muzaffer Bey'in piknik fotoğrafları yansıtıldı, Esra Erol Güldane Hanım'ın gayet mutlu olduğu gözüktüğünü söyledi fakat Güldane Hanım o fotoğrafların zorla çekildiğini söyledi. Güldane Hanım, evlenmeden önce pazarlık gibi bir şey yapıldığını dile getirdi. Muzaffer Bey, Kiraz Hanım'a başlık parası verdiğini ileri sürdü. Güldane Hanım, nikâh kıyarlarken içinin kan ağladığını öne sürdü, Esra Erol ise nikâh memuruna bunun belirtilebileceğini belirtti fakat Güldane Hanım çok baskı vardı, o anda hayır diyemedim aklıma gelmedi, tehdit vardı dedi.