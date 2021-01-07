Karı-koca karşı karşıya...

Esra Erol'da

Zeynep Akbaş Eşi Muhammet Akbaş ile yüzleşiyor. Zeynep, sosyal medyadaki kişi beni bulamaz bana ulaşamaz diye düşündüğüm için korkmadım dedi. Muhammet Bey, eşini Ferdi isimli birisinin tehdit ettiğini belirtti. Ferdi'nin dediğine göre, Muhammet çalışmaya gittiği zaman eşinin mesaj attığını ve onu çağırdığını belirtti. Eski yerlerimize gidelim takılalım dediğini belirtti. Zeynep Akbaş, Ferdi'nin kendisine şantaj yaptığını belirtti. Fotoğraf istediğini ve aralarındaki ilişkiyi devam ettirmek istediğini belirtti. Eşinin hiç evde olmayışı onu buna ittiğini belirtti.