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Kayıp olan Bircan nerede?

Esra Erol'da

Eser Bey'in eşi ve kızı için, Mehmet Bey'in ise kızı ve torunu için başvuruda bulunduğunu, 29 Nisan günü Bircan Aydoğan ve Ceyda Aydoğan'ın kayıp olduğunu açıkladı. Mehmet Bey kızını o gün minibüs durağında gördüğünü, kızının minibüsten inip başka bir minibüse bindiğini, kızını aradığında ise bir arkadaşı olan Ayşe Mercimek'in yanına gideceğini söylediğini, ikinci aradığında ise kızının telefonunun kapalı olduğunu dile getirdi. Mehmet Bey, kızı Bircan Hanım'ın zihinsel sorunu olduğunu, saf olduğunu, kim tutuyorsa kızını ve torununu bırakmalarını istedi.

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