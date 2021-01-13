Kayıp olan Şerife'yi Esra Erol buldu

Esra Erol'da

Ümmüşen Hanım, kızının gittikten sonra bir tek abisini aradığını ve beni aramayın sevgilime kaçtım dediğini belirtti. Ümmüşen Teyze, seralarda çalıştığını ve hasır dokuyarak kızını çocuğunu baktığını belirtti. Kızının hemen gelmesini istedi. Ve boşanmalarını istedi. Kızının hiç komşularla ilişkisi olmadığı ve hiçbir hobisi olmadığını belirtti. Kimseyi de evine almadığını belirti. Şerife Öztürk'ün bulunduğu bilgisi verildi. Şerife Hanım, merak etmeyin ben iyiyim dedi. Kardeşini aradığını ve haber verdiğini belirtti.