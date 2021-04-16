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Esra Erol'da
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Kezban Hanım'ın isyanı...

Esra Erol'da

Kezban Hanım, kızı Hatice Güzelceoğlu'nun 5 Temmuz'da kaybolduğunu, 2 çocuğunu da yanında götürdüğünü söyledi. Esra Erol, Kezban Hanım'ın o gün kızı ve kızının eşi Hilmi Bey ile birlikte olduğunu belirtirken kızı ile konuştuklarını kızının sen hep damadının yanındasın diye tepki gösterdiğini dile getirdi. Esra Erol, Kezban Hanım ve kardeşi Süleyman Bey'in evden çıktıktan sonra Hatice Hanım'ın da çıkıp gittiğini, yanında birkaç bir şey götürdüğünü açıkladıktan sonra Hatice Hanım'ın eşi Hilmi Bey'in kayıp başvurusu yaptığını ama Hatice Hanım'ın bir Balıkesir'de bir pansiyonda kalırken o sıra gidip ifade verdiğini, ama normalde Ankara'da yaşadığını açıkladı.

Ayşe Çağlar ve oğlu Yiğit nerede? "Karım Ayşe çocuğumuzu da alıp ortadan kaybldu.Eşimin Saffet Kütük'ün yanında olduğunu düşünüyorum!" diyen Muzaffer Çağlar, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Asiye Karaca'dan şoke eden iddialar! Esra Erol'da 9 Nisan 2021 Cuma "Kocam paraları alıp kapı komşumla kaçtı!" Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.
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