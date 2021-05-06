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Kurtuluş'un karısı Hülya'yı Esra Erol buldu

Esra Erol'da

Esra Erol, dün Kurtuluş Bey'i söylediği, eşim zorla tutuluyor demesini hatırlatınca Kurtuluş Bey, eşinin arayıp bir kadın beni zorla tutuyor dediğini hatırlattı ve bir düşmanları olmadığını dile getirdi. Esra Erol, Hülya Hanım'ın bulunduğunu açıkladı ve aynı zamanda stüdyoya getirdiklerini de sözlerine ekledi. Kurtuluş Bey sadece eşini dinlemek istediğini, eşinin yolunu gözlediği için eşini görmenin kendisine zor gelmeyeceğini vurguladı.

Hülya Hanım stüdyoya geldi. Hülya Hanım, eşinin ettiği kelimeler dolayısı ile kendi isteği ile gittiğini, sonrasında çocuğunu da hatırladığından pişman olduğunu barışmaya geldiğini söyledi. Bir ablanın yanına gittiğini belirten Hülya Hanım, eşine zorla tutuluyorum demediğini, eşinin yanlış anlamış olabileceğine dikkat çekti. Hülya Hanım, Gebze'de değil, İzmir'de olduğunu dile getirirken Kurtuluş Bey, dün eşinin arayıp Gebze'deydim dediğini hatırlattı...

Esra Erol, Kurtuluş Siyahlı ile eşini kavuşturdu! Esra Erol'da bugün (6 Mayıs 2021 Perşembe) neler oldu? Başarılı sunucu Esra Erol birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Kurtuluş Siyahlı ve Hülya Siyahlı canlı yayında kavuştu.
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