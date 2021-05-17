Mine'nin çocuğunun babası belli oldu

Esra Erol'da
"Dini nikahlı eşim 4 aylık hamileyken beni öldürmek istedi!" Esra Erol'da tüyler ürperten olay! atv'nin başarılı programlarından Esra Erol'da bugün (17 Mart 2021 Pazartesi) günü neler oldu? Stüdyoya gelen Yaşar Öksüz (35), Esra Erol'dan yardım istedi. İkinci çocuğunun Osman Ermiş'den olduğunu ve onun kızını kabul etmediğini ileri süren kadın, DNA testi istedi.
11 Mayıs Esra Erol stüdyolarında romantik anlar! Arif’ten Muteber’e evlenme teklifi Bir süredir gündemde yer alan "Esra Erol’da Arif ile Muteber’in nikahı kıyılacak mı" soruları cevap buluyor. Esra Erol Muteber ile Arif’in kavuşmasına aracılık etti. Muteber’in babası Ali Amca’nın izin vermesiyle Arif, Muteber’e evlilik teklif etti.