Mine'nin çocuğunun babası belli oldu

11 Mayıs Esra Erol stüdyolarında romantik anlar! Arif’ten Muteber’e evlenme teklifi Bir süredir gündemde yer alan "Esra Erol’da Arif ile Muteber’in nikahı kıyılacak mı" soruları cevap buluyor. Esra Erol Muteber ile Arif’in kavuşmasına aracılık etti. Muteber’in babası Ali Amca’nın izin vermesiyle Arif, Muteber’e evlilik teklif etti.