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Muammer'den kaçan küçük elti Hamide kocası Ercan'a kavuştu

Esra Erol'da

Küçük elti Hamide Duman stüdyoya geldi. Ercan Bey ve eşi Hamide Hanım sarıldılar. Hamide Hanım, eltisinin ilişkisini bildiğinden korktuğu için kaçtığını belirterek çocuklarını çok özlediği için geri dönmeyi çok düşündüğünü söyledi. Esra Erol, ilk seferinde geri gelecek misin sorusuna Hamide Hanım'ın geri dönmeyeceğini söylediğini hatırlatınca, Hamide Hanım nasıl öyle bir şey dedim ben de bilmiyorum, bir baskı yoktu kendim gelmek istedim, siz arayıp çocuklarınız hasta deyince dayanamadım dedi.

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