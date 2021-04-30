ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Muammer'e gönlünü kaptıran o sürpriz isim canlı yayında

Esra Erol'da

Muammer Bey'in talibi Fatma Hanım telefon tattında, Muammer Bey'in çok dürüst bir insan olduğunu ailecek fark edip, Gülhan Hanım'ın hak etmediğinden söz etti. Fatma Hanım, Muammer Bey ile tanışmak istediğini dile getirerek 40 yaşında olduğunu ve Sinop'ta olduğunu, daha önce evlilik yaptığını, 2 tane de 22 ve 17 yaşlarında çocuğu olduğundan bahsetti. Muammer Bey'in oturması kalkmasını sevdiğini, bu sebeple diyalog kurmak istediğini dile getiren Fatma Hanım, ilerisi olursa İstanbul'da yaşamak istediğini vurguladı.

Esra Erol'da gözyaşları... 21 yaşındaki Dilara Ünal kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı! Esra Erol'da 28 Nisan 2021  Çarşamba neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Dilara Ünal (21) kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı.
KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi! Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
BİZE ULAŞIN