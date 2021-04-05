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Esra Erol'da
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Murat Bey'in isyanı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Murat Şen'in 33 yaşında, Kocaeli'nde yaşadığı ve 2 tane çocuğunun olduğu bilgisini verdi. Murat Bey, kendi memleketinde bulamadığı çareyi Esra Erol'da bulacağını umarak geldiğini söyleyerek çocukları için programa geldiğini belirtti. Kendisini izleyen çok insan olduğunu dile getiren Murat Bey, kayınvalidesi ve kayınpederine de seslenerek dayanamadığını, eşinin paylaştığı videoları artık görmek istemediğini söyledi. Murat Bey, eşi Asuman Şen'in şu anda Sedat Sezer'in yanında olduğunu dile getirdi. Asuman Hanım ile kurban bayramında tartıştıklarını söyleyen Murat Bey, eve geldiğinde eşinin evde olmadığını, aradığında annesinin yanında olduğunu söylediğini, yani babasının gelip kızını evden aldığını iddia etti.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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