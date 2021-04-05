Murat Bey'in isyanı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Murat Şen'in 33 yaşında, Kocaeli'nde yaşadığı ve 2 tane çocuğunun olduğu bilgisini verdi. Murat Bey, kendi memleketinde bulamadığı çareyi Esra Erol'da bulacağını umarak geldiğini söyleyerek çocukları için programa geldiğini belirtti. Kendisini izleyen çok insan olduğunu dile getiren Murat Bey, kayınvalidesi ve kayınpederine de seslenerek dayanamadığını, eşinin paylaştığı videoları artık görmek istemediğini söyledi. Murat Bey, eşi Asuman Şen'in şu anda Sedat Sezer'in yanında olduğunu dile getirdi. Asuman Hanım ile kurban bayramında tartıştıklarını söyleyen Murat Bey, eve geldiğinde eşinin evde olmadığını, aradığında annesinin yanında olduğunu söylediğini, yani babasının gelip kızını evden aldığını iddia etti.