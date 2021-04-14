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Esra Erol'da
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Muzaffer Bey'in isyanı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Muzaffer Bey'in eşi Ayşe Çağlar'ın kendisini terk ettiği gerekçesi ile geldiğinin bilgisini verdi. Muzaffer Bey, eşinin akşam eve gelmediğini, kayıp başvurusu yaptığını ama eşinin gidip kayıp başvurusunu kaldırıp kendi isteği ile gittiği ifadesi verdiğini dile getirdi. Eşinin ailesinin yanında olmadığını vurgulayan Muzaffer Bey, eşinin giderken Yiğit isimli çocuğu da yanında götürdüğünü, aralarında bir problem olmadığını söyledi. Muzaffer Bey, komşularının eşini siyah bir arabanın 50 yaşlarında olan bir adamla gittiğini aktardı ve eşinin telefon kaydını çıkarttığını dile getirdi. Muzaffer Bey, Saffet Kütük isimli kişi ile eşinin konuşmalarını gördüğünü, kaçtığı gün eşinin telefonunda 9 kere konuşmuş olduklarını gördüğünü, aradıklarında Saffet Bey'in telefonunu iptal ettiğini dile getirdi.

Ayşe Çağlar ve oğlu Yiğit nerede? "Karım Ayşe çocuğumuzu da alıp ortadan kaybldu.Eşimin Saffet Kütük'ün yanında olduğunu düşünüyorum!" diyen Muzaffer Çağlar, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Asiye Karaca'dan şoke eden iddialar! Esra Erol'da 9 Nisan 2021 Cuma "Kocam paraları alıp kapı komşumla kaçtı!" Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.
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