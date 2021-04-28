Muzaffer'in büyük iddiası...

Esra Erol'da

Esra Erol, Muzaffer Bey'in eşinden boşanmak istediğini ama eşinin adresini bile yanlış verdiğini söyledi. Muzaffer Bey 2 Eylül'de eşi Ayşe Hanım'ın kendisini bırakıp servis şoförü Yaşar Yıldırım'a gittiğini, onun da yuvasını yıktığını, eşine her seferinde ilişkin var dediğini ama eşinin kabul etmediğini vurguladı. Beraber olduklarını eşinin Facebook'ta mesajlarına bakınca anladığını öne süren Muzaffer Bey, eşi kendisine OKEY yazarken Yaşar Bey'e kalp attığını söyledi. Muzaffer Bey, eşinin işbaşı yaptığını, serviste hostes olduğunu, Yaşar Bey'in de servis şoförü olduğunu belirtti.