Muzaffer'in karısı Ayşe'yi Esra Erol buldu

Esra Erol'da

Muzaffer bey eşi Ayşe ve 3 yaşındaki çocuğunun 4 Şubattan beri kayıp olduğunu yayına gelip yüzleşmesini isteğini belirtti. Esra Erol Ayşe Çağlar'ın bulunduğu haberini verdi. Ayşe Çağlar2ın birazdan stüdyoya geleceğini ekledi. Muzaffer Bey'in yeri değiştirildi. Esra Erol Ayşe'nin kaba konuştuğunu söyledi. Ayşe Çağlar yayına geldi. Ayşe Çağlar, argo konuşmaya başlayınca yayın sessize alındı. Ayşe Hanım evde çile çektiğini o yüzden evi terk ettiğini babasının evine değil başkasının evine gittiğini 4 Şubat sabahı çocuğunu alıp erkek arkadaşının yanına gittiğini söyledi. Ayşe Hanım erkek arkadaşı ile telefonla konuşarak anlaştığını kendisinin onu bulduğunu belirtti. Muzaffer Bey eşinin yalan söylediğini yanında bir kadın daha olduğunu onu da ortaya çıkarmasını istedi. Ayşe Hanım erkek arkadaşını rastgele telefonla arayarak bulduğunu eşinin öldüğünü öğrendiğini söylerken çocuğunu eşine vermeyeceğini çocuğunun kendi çocuğu olduğunu ifade etti. Ayşe Hanım karakolda ifade verdiğini polislerin bile kocan yalan söylüyor dediğini iddia etti. Muzaffer Bey eşinin telefondaki tüm numaraları sildiğini söylerken Ayşe Hanım okuma yazma bilmediğini ama zekâsının kuvvetli olduğunu iddia etti.