ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Ömer Bey'in feryadı...

Esra Erol'da

Ömer Bey eşi Rabia ile barışmak için yayına geldiğini her şeyi yaptığını 18 senelik evli olduğunu eşinin bu süreçte 8-10 kez evi terk ettiğini söyledi. Ömer Bey 5 vakit namaz kıldığını iki kardeş amcakızları ile evlendiklerini açıkladı. Eşini çok sevdiğini ve hiç aldatmadığını eşini Hürrem Sultan gibi giydirdiğini işe soktuğunu parasını bile elinden almadığını eşinin evi terk edeli iki yıl olduğunu o dönem kulağından ameliyat olduğunu sosyal medyadan eşine geçmiş olsun mesajı yayınladığını o paylaşımın altına eşinin kötü yorumlar yazdığını iddia ediyor.

Esra Erol'da kirli bir aile sırrı ifşa oldu
Hiç göremediği annesine 20 yıl sonra kavuştu
BİZE ULAŞIN