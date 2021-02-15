Ömer Bey'in feryadı...

Esra Erol'da

Ömer Bey eşi Rabia ile barışmak için yayına geldiğini her şeyi yaptığını 18 senelik evli olduğunu eşinin bu süreçte 8-10 kez evi terk ettiğini söyledi. Ömer Bey 5 vakit namaz kıldığını iki kardeş amcakızları ile evlendiklerini açıkladı. Eşini çok sevdiğini ve hiç aldatmadığını eşini Hürrem Sultan gibi giydirdiğini işe soktuğunu parasını bile elinden almadığını eşinin evi terk edeli iki yıl olduğunu o dönem kulağından ameliyat olduğunu sosyal medyadan eşine geçmiş olsun mesajı yayınladığını o paylaşımın altına eşinin kötü yorumlar yazdığını iddia ediyor.