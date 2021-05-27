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Esra Erol'da
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Ramazan amcanın isyanı...

Esra Erol'da

Ramazan Aslan, namazında niyazında olduğunu söyleyerek 59 yaşında olduğunu, bu yaşına kadar kimseye yan gözle bakmadığını söyledi. Esra Erol, Ramazan Bey'in ilk evliliğinin 34 yıllık bir evlilik ve 3 çocuk olduğunu belirtirken Ramazan Bey, 1984 yılında evlendiğini sonra eşinin öldüğünü, tek kaldığını dile getirdi ve eşin ölmesinin zorluğundan bahsetti. Ramazan Bey, bir gün çarşıya giderken mahallenin muhtarı Aydemir Taşdemir ile karşılaştığını, bizi bir ziyarete gel de tebrik et dediğini, bunun üzerine muhtarlığa gittiğini keşke gitmeseydim dedi. Ramazan Bey, kapıdan girer girmez Aydemir Bey'in sen daha evlenmedin mi, benim elimin altında Mine Demirci diye bir kadın var, eşi ölmüş dediğini aktardı.

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