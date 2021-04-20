Ramazan'dan şok sözler...

Esra Erol'da

Esra Erol, Ramazan Durgun'un eşinin canım kocacığım diye mektuba başladıktan sonra veda mektubu yazdığını aktararak eşinin çocuğu ile birlikte evi terk ettiğini açıkladı. Ramazan Bey, ne eşi olan Dursun Hanım'ın ne de kızı Fatma'nın sesini 25 gündür duymadığını, nerede olduklarını bilmediğini, bir gün yatak odasında eşinin kendisine mektup bırakarak gittiğini iddia etti. Eşinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Ramazan Bey, komşusunun eşinin İstanbul'da yaşayan Murat Kıyak isimli kişiye kaçtığını aktardığını, komşusunun eşi için, eskiden hep Murat Bey ile görüntülü konuştuğunu iddia etti. Ramazan Bey, Murat isimli kişinin normalde Samsun'da inşaat işçisi olduğunu, eşi ile birlikte İstanbul'da olduklarını belirtti.