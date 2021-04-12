Resul Setdibi canlı yayında...

Esra Erol'da

Esra Erol, Sinoplu Fatih Bey'in eşinin kaçırıldığını düşündüğü için başvuru yaptığını aktarırken Fatih Bey'in 14 yıllık evli olduğunu ekledi. Fatih Bey, eşi ile hep örnek çift olarak gösterildiklerini, kimsenin bunu eşine konduramayacağını dile getirip 23 Mart tarihinde eşinin kendisine yemek yaptıklarını, birinden para almak için evden çıktığını, kendisinin 3 çocukla evde tek kaldığını dile getirdi. Resul Bey, İlknur Hanım'ın şu an yanında olduğunu, beraber yaşadıklarını ve İlknur Hanım'ın evden kendisi için kaçtığını itiraf ederek bahsedilen tehdit eden kişinin kendisi olmadığını söyledi. Bir ay önce İlknur Hanım'ın başkası tarafından tehdit edildiğini bunu da İlknur Hanım'ın söylediğini belirten Resul Bey, İlknur Hanım'ın evli ve çocuklu olduğunu bildiğini dile getirerek internette tanıştıklarını, kendisinin bekar olduğunu sözlerine ekledi.