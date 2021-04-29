ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Sadık'ın nişanlısı Betül ortadan kayboldu

Esra Erol'da

Nevşehir'de yaşayan Sadık Bey, evin tek bekârı ve gözdesi olduğunu belirtti. Yaşı da geldiği için evlenmek istediğini belirtti. Sıcak bir yuvası olsun istediğini ancak öyle olmadığını belirtti. Nevşehir'de köyde yaşadıklarını söyleyen Sadık Bey, 3 yıldır evlenme niyetinde olduğunu belirtti. Betül Dursun adında bir kadınla tanıştırıldığını çünkü kendisi köyünden birisiyle evlenmek istemediğini belirtti. Kendi düşüncesine göre Betül Hanım'la nişanlı olduklarını fakat bunun bir tek kendisine göre öyle olduğunu zira karşı tarafın kendisiyle aynı fikirde olmadığını beyan etti.

Esra Erol'da gözyaşları... 21 yaşındaki Dilara Ünal kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı! Esra Erol'da 28 Nisan 2021  Çarşamba neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Dilara Ünal (21) kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı.
KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi! Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
BİZE ULAŞIN