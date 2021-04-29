Sadık'ın nişanlısı Betül ortadan kayboldu

Esra Erol'da

Nevşehir'de yaşayan Sadık Bey, evin tek bekârı ve gözdesi olduğunu belirtti. Yaşı da geldiği için evlenmek istediğini belirtti. Sıcak bir yuvası olsun istediğini ancak öyle olmadığını belirtti. Nevşehir'de köyde yaşadıklarını söyleyen Sadık Bey, 3 yıldır evlenme niyetinde olduğunu belirtti. Betül Dursun adında bir kadınla tanıştırıldığını çünkü kendisi köyünden birisiyle evlenmek istemediğini belirtti. Kendi düşüncesine göre Betül Hanım'la nişanlı olduklarını fakat bunun bir tek kendisine göre öyle olduğunu zira karşı tarafın kendisiyle aynı fikirde olmadığını beyan etti.