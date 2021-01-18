Selma Hanım'ın büyük iddiası...

Esra Erol'da

Selma Hanım Turgay Orman ile birlikte olduğunu ama onun evli olduğunu eşinden ayrılacağım dediğini ondan hamile kalıp çocuk dünyaya getirdiğini Turgay'ın bebeğini alıp nikâhlı eşinin yanına götürdüğünü iddia etti. Turgay'ın kendisini köye götürdüğünü eşi olarak tüm köye tanıttığını bu yüzden ailesinin kendisine küstüğünü iddialarına ekledi. Selma Hanım Turgay'ı çok sevdiğini ve beklediğini hamile olduğunu da yedinci ayda öğrendiğini ve Turgay'a söylediğini ama hiç tepki vermediğini söyledi. Turgay'ın eşi ile görüştüğünü eşinin peşini bırakmasını söylediğini ama Turgay'ın kendisine boşanacağını söylediği için ona inandığını anlattı.