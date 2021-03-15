Semahat'ın ailesinin feryadı...

Esra Erol'da

Semahat Polat evli ve eşinin adı Turan Polat olduğu ve 3 çocuk annesi olduğu açıklandı. 08.12.20217 tarihinde hastaneye gidiyorum diye evden çıkan bir daha dönmeyen Semahat'ın yaşadığı Malazgirt'te doktor olmadığı gerekçesiyle diğer ilçe Bulanık'a gittiği belirtildi. Songül Hanım ablasının annesini arayıp doktora komşumla gideceğim dediğini diğer kardeş İpek'i çocuklara bakması için çağırdığını ifade etti. Oğlunu okula bırakıp 2 küçük çocuğunu eve kilitleyip gittiğinin altını çizen Songül Hanım onun çocuklarını bırakmasına şaşırdığını 5 dakika sonra eve İpek'in gittiğini anlattı. İpek'in akşamüstüne kadar bekleyip kayınpederlerini arayıp Songül kayıp diye haber verdiğini aynı gün karakola gidip kayıp başvurusu yapıldığını aktaran Zeynep Songül'ün eşinden şiddet gördüğünü ileri sürdü.