Semih Şirin'in babası canlı yayında...

Esra Erol'da

Zeynep Akbaş'ın oğlu ile beraber olduğunu belirtti. Oğlu ile beraber olduğunu fakat kendileri bilmediğini ifade etti. Kızın evli olduğunu bilmediklerini fakat Zeynep'in artık geri dönemeyeceğini belirtti. Elinde çocukla geldiğinde evli olduğunu anladıklarını belirtti. Necmettin Bıyıklı'nın kendisini aradığını ve yakın zamanda da rahmetli olduğu belirtildi. Kızı aramayın dediğini kızın bizde olduğunu belirttiğini ifade etti. Kendisi il dışında olduğunu oğlunun nerede olduğunu bilmediğini belirtti.