Şennur Hanım'ın isyanı...

Esra Erol'da

Şennur Hanım 3 evlilik yaptığını ikinci evliliğinin üçüncü evliliği yüzünden yıkıldığını ikinci evliliğinde bebek bakıcısı olduğunu Safranbolu'dan Aksaray'a geldiğini otobüste bir adamın karşısına çıktığını eline bir kart tutuşturduğunu iş bulamayınca Safranbolu'ya döndüğünü maddi sıkıntıları olduğunu o kartta tekstil işi olduğunu yazdığını anlattı. 15 gün sonra o karttaki dikiş atölyesine gidip işe başlamaya karar verdiğini yola çıktığını katta yazan kişi ile pastanede buluştuğunu o kişinin senin bir iş beceremeyeceğini anladığını o kişinin seni memleketine göndereceğim ama 5 yaşında bir kızı olduğunu onun evlilik dışı olduğunu senin üzerine o çocuğu geçirelim dediğini maddi yönünden seni desteklerim dediğini açıkladı.