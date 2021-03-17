Serpil Hanım'ın büyük isyanı...

Esra Erol'da

37 yaşında ve 3 çocuk annesi olduğunu söyleyen Serpil büyük oğlunun hem evi geçindirdiğini hem okuduğunu ifade etti. Eşi Burhan Efe'nin oğlu 17 yaşındayken evi terk ettiğini kendisinin merdiven sildiğini oğlunun staj parası ile hayatlarını sürdürdüğünü belirtti. Eşinin sürekli kendisini aldattığını hesap sorduğunda da şiddet gördüğünü 8 sene önce Saadet isimli bir kadınla yaşamaya başladığını ona dubleks ev aldığını hatta o kadına lazerle boğaz köprüsünün üzerine evlenme teklifi yaptığını sözlerine ekledi.