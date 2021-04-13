ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

Songül Hanım'ın isyanı...

Esra Erol'da

13 yıllık evli olduğunu söyleyen Songül Hanım kocası Koray'ın evli olan sevgilisi Münevver İnan ile birlikte olduğunu iddia ediyor. Songül Hanım bu saatten sonra asla eşini istemediğini 17 Şubat tarihinde eşi hakkında kayıp başvurusu yaptığını evden kaçmadan 3 gün önce evde kavga olduğunu ama daha sonra barıştıklarını açıkladı. Eşi Koray Gümüşoğlu'nun evde internette oyun esnasında Münevver ile tanıştığını okey oynadığını söyleyen Songül Hanım eşinin sürekli uyuduğunu ve internette sürekli gezdiğini söyledi. 17 Şubat günü eşinin sabah işten gelmediğinde olayların patlak verdiğini söyleyen Songül Hanım Münevver'in evli olduğunu ama boşanma aşamasında olduğunu duyduğunu eşi ve Münevver'in şu anda Ankara'da kayınvalidesinin yanına olduğunu anlattı.

Asiye Karaca'dan şoke eden iddialar! Esra Erol'da 9 Nisan 2021 Cuma "Kocam paraları alıp kapı komşumla kaçtı!" Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor.
Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
BİZE ULAŞIN