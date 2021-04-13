Songül Hanım'ın isyanı...

Esra Erol'da

13 yıllık evli olduğunu söyleyen Songül Hanım kocası Koray'ın evli olan sevgilisi Münevver İnan ile birlikte olduğunu iddia ediyor. Songül Hanım bu saatten sonra asla eşini istemediğini 17 Şubat tarihinde eşi hakkında kayıp başvurusu yaptığını evden kaçmadan 3 gün önce evde kavga olduğunu ama daha sonra barıştıklarını açıkladı. Eşi Koray Gümüşoğlu'nun evde internette oyun esnasında Münevver ile tanıştığını okey oynadığını söyleyen Songül Hanım eşinin sürekli uyuduğunu ve internette sürekli gezdiğini söyledi. 17 Şubat günü eşinin sabah işten gelmediğinde olayların patlak verdiğini söyleyen Songül Hanım Münevver'in evli olduğunu ama boşanma aşamasında olduğunu duyduğunu eşi ve Münevver'in şu anda Ankara'da kayınvalidesinin yanına olduğunu anlattı.