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Esra Erol'da
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Tek istekleri kardeşlerini bulmak...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, doğduğunda Gamze adı verilen Büşra'nın bulunduğunu açıkladı. Yeşim Hanım, kardeşini yuvasından etmeyeceğini sadece bir kere görmek istediğini dile getirip hiçbir zaman kardeşinin peşini bırakmayacağını dile getirdi. Neşe, kardeşini hiç görmediğini ama görmek istediğini ifade ederken Halil de kardeşini özlediğini, görmek istediğini belirtti. Yeşim Hanım, babasının mahkemeye gittiğinde kız kardeşinin saçlarının kıvırcık olduğunu söylediğini aktardı. Gamze'nin(Büşra) fotoğrafı ekrana değil ama stüdyoya yansıtıldı. Yeşim Hanım gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye, Ömer ile Emre’nin hikayesine kitlendi. İki kardeş Esra Erol’da anneleri Lamiye Günaydın’a kavuşacak mı? Esra Erol’da Ömer ve Emre Açıkgöz’ün hayat öyküsü izleyenlerin gözlerini doldurdu. Anneleri Lamiye Günaydın’a kavuşmak isteyen iki genç, Yusuf isimli kardeşleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.
27 Mayıs Esra Erol’da ilginç bir konuyla açıldı! Mahalle muhtarı Ramazan Aslan’ı evlendirmek için para mı aldı? Esra Erol’da 27 Mayıs canlı yayınında ilginç konu! Kendisine hayat arkadaşı arayan Ramazan Amca, mahalle muhtarının kendisini evlendirmek için 5 bin TL aldığını söyledi.
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