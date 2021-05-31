Tek istekleri kardeşlerini bulmak...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, doğduğunda Gamze adı verilen Büşra'nın bulunduğunu açıkladı. Yeşim Hanım, kardeşini yuvasından etmeyeceğini sadece bir kere görmek istediğini dile getirip hiçbir zaman kardeşinin peşini bırakmayacağını dile getirdi. Neşe, kardeşini hiç görmediğini ama görmek istediğini ifade ederken Halil de kardeşini özlediğini, görmek istediğini belirtti. Yeşim Hanım, babasının mahkemeye gittiğinde kız kardeşinin saçlarının kıvırcık olduğunu söylediğini aktardı. Gamze'nin(Büşra) fotoğrafı ekrana değil ama stüdyoya yansıtıldı. Yeşim Hanım gözyaşlarını tutamadı.