Türkiye bu skandalı konuşacak

Esra Erol'da

Gülsemin, annesi Zeynep Manav'ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi. Veysel Bey, tüm yetkinin karısında olduğunu, ne dese olduğunu dile getirdi. Veysel Bey, eşinin Fikret Uğur isimli kişiye kaçtığını ama farklı evlerde kaldıklarını bildiğini, 2020 Ekim ayından beri eşinden hiçbir şekilde haber alamadıklarını vurguladı.