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Esra Erol'da
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Türkiye bu skandalı konuşacak

Esra Erol'da

Gülsemin, annesi Zeynep Manav'ın bir adam için kendilerini terk ettiğini ama sebebini anlamadığını çünkü evde bir sorun olmadığını söyleyerek 2 kardeşi daha olduğunu belirtti. Evde bir şiddet ya da geçimsizlik olsaydı her zaman annemin yanında olurdum diyen Gülsemin, şu anda babasının yanında olduğunu çünkü annesinin her isteğini yerine getirdiğini söyledi. Veysel Bey, tüm yetkinin karısında olduğunu, ne dese olduğunu dile getirdi. Veysel Bey, eşinin Fikret Uğur isimli kişiye kaçtığını ama farklı evlerde kaldıklarını bildiğini, 2020 Ekim ayından beri eşinden hiçbir şekilde haber alamadıklarını vurguladı.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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