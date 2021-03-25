Türkiye onları konuşacak...

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Esra Erol'da
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Esra Erol'da

Hem eşinin hem de kardeşinin eşinin Muammer Ay'a kaçtığını iddia eden Mehmet Bey, 17 yıldır evli olduğunu belirtti. Mehmet Bey'in yengesi Hamide Duman'ın 14 yıldır evli olduğu, 3 çocuğu olduğu belirtildi. İki eltinin de adının Hamide Duman olduğu söylendi. Mehmet Bey, sabah işe gitmek için uyandığında eşinin telefonunda Muammer Ay isimli kişinin numarasını gördüğünü, eşine ise ben daha önce bu adamın numarasını senden silmiştim neden sende duruyor hala deyince, eşinin ise önceden Muammer Bey'e borcu olduğu için iletişime geçtiklerini, eşinin telefonunda Muammer Bey'i YUU diye kaydetmiş olduğunu sözlerine ekledi. Mehmet Bey, eşi ile öğlen 3'te alışverişe gideceklerini ama eşinden haber alamadığını, çocuklara sorduğunda Hamide Hanım yani yengesi ile pazara gittiklerini belirtti. Mehmet Bey haber alamayınca polise gidip başvuru yaptığını vurguladı.

Esra Erol’la “Suyun Sözcüsü” Ol! Hafta içi her gün atv ekranında yer alan Esra Erol’da programının başarılı sunucu Esra Erol, “Dünya Su Günü” nedeniyle bireysel çabalarıyla yürüttüğü “Suyun Sözcüsü Ol” kampanyası hakkında bilgi verdi.
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