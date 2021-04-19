Yalçın'ın isyanı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Yalçın Bey'in 3 çocuğu ile geldiğini, çünkü eşinin evi terk ettiğini belirtip Yalçın Bey'in terk edilmeyi hak etmiyorum dediğini aktardı. 39 yaşındaki Yalçın Bey, Samsun'dan geldiğini dile getirerek 3 çocuğunun olduğunu, ama eşi Meral Hanım'ın çocukları ve kendisini bırakıp gittiğini belirtti. 13 yıldır evli olduklarını söyleyen Yalçın Bey, 1 yıl önce eşinin İstanbul'a gelip Büşra isimli kuzeninin yanında kaldığını, döndüğünde ise burun estetiği olmak istediğini aktardı ve eşine yapma deyince eşinin sürekli ağladığını belirtti. Yalçın Bey, eşinin kendisinden burun estetiği yaptırmayınca başka bir bölgeye estetik yaptırmak istediğini aktararak eşinin zaten güzel bir kadın olduğunu ama eşinin ne kendisini ne de çocukları sevdiğini dile getirdi. Eşine 15.000 TL'ye estetik olacağına 25.000 TL'ye bilezik alayım dediğini belirten Yalçın Bey, eşinin güzelken estetikle daha da güzel olduğunu, sürekli fotoğraf çekmeye başladığını, çocukları ile değil de başka çocuklarla ilgilendiğini sözlerine ekledi. Yalçın Bey, eşini beğeniyorsa başkasının beğenmesine gerek olmadığını söyleyerek 12 yıla kadar her şeyin çok iyi gittiğini dile getirerek eşine neden bizi terk ettin diye sorguladı.