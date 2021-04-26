Yaşar amcanın akıl almaz isteği...

Esra Erol'da

Esra Erol, 72 yaşındaki Yaşar Bey'in ikinci evliliğindeki eşinin oğlumun yanına gidiyorum diyerek gittiğini, bir daha da gelmediğini söyleyerek Yaşar Bey'in boşanmak istediğini söyledi. Yaşar Bey, stüdyomuza geldi ve Zonguldak'tan selam getirdiğini dile getirdikten sonra madenden emekli olduğunu, aynı zamanda inşaat ustası olduğunu belirtti. Yaşar Bey, 52 sene evli kaldığı Yaşare Hanım'ın 2015 yılında vefat ettiğini söyledikten sonra eşinin ölümünde birinci kıyameti yaşadığını ifade etti. Kendi başına olmadığını, erkeğin bir hanımı olması lazım diyerek söylemde bulunan Yaşar Bey, kadınlar güldür, güller koklanır solana kadar dedi. Yaşar Bey, Ayten Ertürk isimli kişi ile Zonguldak'ta tanıştıklarını anlattıktan sonra Ayten Hanım'ın Facebook'ta ortak bir arkadaşları ile tanıştığını, o arkadaşının yeni vefat etmiş bir eşi olduğunu söyleyerek Ayten Hanım ile evlenemeyeceğini ve kendisini Ayten Hanım'a önerdiğini anlattı.