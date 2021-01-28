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Yaşar Bey'in isyanı

Esra Erol'da

Yaşar Avcı, resmi nikâhlı eşi Minel Avcı'nın ikiz çocuklarından birisini alıp gittiğini belirtti ve Minel Hanım'ı bulmak istediğini belirtti. Eşinin sosyal medya platformunda sohbet odalarına girdiğini ve orada bir sene içinde 6 kişiyle konuştuğunu ve eşini yakaladığını belirtti. Bir gün eşi Minel 'in iş yerine gittiğini ve öğlen arası eşini ötede görüp aramasına rağmen açmayıp başkasıyla telefonda konuştuğunu gördüğünü belirtti. Eşinin biraz ara vermek istiyorum deyip Edirne'ye gittiğini belirtti.

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